Vídeos mostram incêndio que fechou aeroporto de Heathrow

Heathrow, o principal aeroporto de Londres e o maior da Europa, permaneceu fechado durante praticamente toda a sexta-feira devido a um incêndio de grandes proporções em uma subestação elétrica nas proximidades, em Hayes, Hillingdon, o que causou um "corte de energia significativo".

As chamas na subestação elétrica foram registradas por várias pessoas, que compartilharam os vídeos nas redes sociais.

Enquanto o incêndio esteve ativo, o aeroporto permaneceu fechado e anunciou, em um comunicado, que a medida foi tomada "para garantir a segurança dos passageiros e funcionários".

An eerie video from inside Heathrow Airport shows it completely dark after it was forced to close for an entire day following a nearby fire at an electrical substation.Hundreds of thousands of people have been told not to travel and there’s expected to be significant disruption… pic.twitter.com/xLsZ1AYRf0 — Press review and more ️ (@EUFreeCitizen) March 21, 2025

"Os passageiros são aconselhados a não se dirigirem ao aeroporto e devem entrar em contato com sua companhia aérea para mais informações. Pedimos desculpas pelo transtorno", afirmou o comunicado do aeroporto de Heathrow, divulgado por jornais britânicos.

Entretanto, o aeroporto reabriu ainda na noite de sexta-feira e, por volta das 21h00, um avião da British Airways decolou, sendo o primeiro voo após um dia inteiro de fechamento, que deixou centenas de voos suspensos nesta infraestrutura londrina.

Heathrow Airport shut down after fire in local Sub Station.



𝐆𝐁𝐍𝐞𝐰𝐬 reporting that the station uses Lithium batteries instead of Diesel, and it’s these batteries that have exploded.



Well done to the green lobby and all the NetZero nutters.



BRITAIN IS NOW CLOSED. pic.twitter.com/ThKvH3wlvD — TAXILEAKS©️🇬🇧 (@taxi_leaks) March 21, 2025

Estima-se que centenas de voos e dezenas de milhares de passageiros tenham sido afetados. As causas do incidente estão sendo investigadas pela unidade de combate ao terrorismo da polícia britânica. As autoridades informaram que, até o momento, não há "qualquer indício" de origem criminosa, mas admitiram que mantêm "todas as hipóteses em aberto".

