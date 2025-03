Papa Francisco fará aparição pública amanhã na janela do hospital

© Franco Origlia/Getty Images

O Papa Francisco planeja aparecer na janela do Hospital Gemelli, em Roma, no domingo, após as 12h00 (11h00 no horário de Lisboa), para uma breve saudação e bênção aos fiéis, depois da oração do Angelus, informou o Vaticano.

Segundo a nota, o estado de saúde de Francisco é "estável", e o sumo pontífice continua seguindo as "terapias, além de se dedicar ao trabalho e à oração".

O texto da oração do Angelus de domingo será "transmitido como nos domingos anteriores".

"Os meios de comunicação do Vaticano estarão presentes para a gravação e transmissão das imagens", garantiu a sala de imprensa da Santa Sé.

Esta será a primeira aparição pública do líder da Igreja Católica desde sua internação, em 14 de fevereiro.

Na sexta-feira, o Vaticano informou que a saúde do Papa apresentou "pequenas melhorias no sistema motor e respiratório".

"Os dias do Papa têm sido dedicados a terapia medicamentosa, fisioterapia respiratória e motora ativa, oração e algum trabalho. Francisco não recebe visitas. À noite, ele já não precisa mais de ventilação mecânica com máscara, apenas de oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais e, durante o dia, tem reduzido gradualmente o uso de fluxos altos. O próximo boletim médico não deverá ser divulgado antes de segunda-feira", informou o Vaticano.

O Vaticano está reduzindo novamente as atualizações sobre o estado de saúde de Francisco à medida que ele continua se recuperando lentamente.

A infecção por pneumonia dupla de Francisco está sob controle, mas ainda não foi completamente eliminada, acrescentou o gabinete de imprensa do Vaticano.

