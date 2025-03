EUA querem alcançar acordo de cessar-fogo na Ucrânia até 20 de abril

© Mikhail Svetlov/Getty Images

A Casa Branca tem como objetivo alcançar um acordo de cessar-fogo na Ucrânia até 20 de abril, data em que será celebrada a Páscoa nas igrejas católica e ortodoxa, informou a Bloomberg neste domingo, citando fontes próximas das negociações.

Ainda assim, o mesmo veículo apontou que a administração de Donald Trump reconhece que o prazo pode ser estendido, considerando as posições de ambas as partes.

Vale lembrar que a próxima reunião entre os EUA e a Ucrânia acontecerá na segunda-feira, na Arábia Saudita. Posteriormente, a Rússia confirmou que iniciará, em Riade, uma nova rodada de negociações com Washington.

Rússia e Estados Unidos divergiram anteriormente sobre o anúncio de uma trégua de 30 dias. Washington afirmou que o cessar-fogo abrangeria o setor de energia e outras infraestruturas, enquanto Moscou declarou que incluiria apenas infraestruturas energéticas.

De qualquer forma, Moscou e Kiev continuam realizando ataques, apesar de os detalhes necessários para uma trégua parcial de 30 dias estarem sendo finalizados. Essa trégua deve interromper os ataques contra infraestruturas energéticas.

Ambos os lados demonstraram disposição para declarar esse cessar-fogo parcial.

Vale lembrar que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, alegando proteger as minorias separatistas pró-Rússia no leste do país e "desnazificar" a nação vizinha. A Ucrânia é independente desde 1991, após a dissolução da antiga União Soviética, e tem se afastado da influência de Moscou, aproximando-se da Europa e do Ocidente.

