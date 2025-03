Ataque israelense mata líder político do Hamas no sul de Gaza, diz agência

© Getty Images

VITÓRIA DE GÓES

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um ataque aéreo israelense em Khan Younis, no sul de Gaza, matou o líder político do Hamas, Salah al-Bardaweel, neste domingo (23), de acordo com a agência Reuters. Desde a última terça-feira (18), moradores da região relatam uma intensificação na campanha militar israelense.

Segundo a agência de notícias, o Hamas divulgou um comunicado em que acusa Israel de assassinar Bardaweel e sua esposa em um ataque a míssil.

"Seu sangue, o de sua esposa e dos mártires continuarão a alimentar a batalha pela libertação e independência. O inimigo criminoso não quebrará nossa determinação e vontade", afirmou o grupo.

A investida acontece em meio à retomada de ações israelenses após dois meses de cessar-fogo na região de Gaza. Na terça-feira, Essam Addalees, chefe do governo do Hamas, e Mahmoud Abu Watfa, chefe de segurança interna, também foram mortos no ataque que matou pelo menos 400 pessoas, de acordo com autoridades palestinas.

Até o momento, o governo de Israel não se pronunciou sobre a morte de Bardaweel.

