Perseguição acaba com 10 policiais feridos e 4 carros destruídos em Paris

Uma perseguição policial em Paris, na França, na manhã de sábado, deixou 13 pessoas feridas – entre elas, 10 policiais – e resultou na destruição de quatro carros.

A perseguição começou logo no início do dia, quando um carro preto, com duas pessoas a bordo, ignorou uma ordem da polícia para parar e fugiu em alta velocidade.

Durante a perseguição, o veículo colidiu contra um poste, fazendo com que três viaturas policiais que o seguiam acabassem colidindo entre si.

O acidente, que aconteceu próximo à estação de trem de Montparnasse, resultou nos quatro carros empilhados.

Segundo a BBC, nenhum dos feridos teve ferimentos graves.

