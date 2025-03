Mulher sofre choque anafilático após tomar sorvete

© Reprodução

Hanna Newman, de 27 anos, sofreu um choque anafilático após consumir um sorvete do McDonald's em Brighton, Inglaterra. A britânica desenvolveu uma rara alergia ao frio após contrair Covid-19, o que a impede de consumir alimentos gelados, realizar exercícios ao ar livre no inverno ou permanecer em ambientes refrigerados por ar-condicionado. Os sintomas começaram com urticária e inchaços faciais e evoluíram até situações em que sua garganta se fecha, dificultando a respiração.

Hanna espera aprovação do serviço de saúde pública do Reino Unido para iniciar um tratamento com um medicamento que custa cerca de R$ 45 mil a cada seis semanas. Desde que os sintomas mais graves surgiram em dezembro de 2020, ela abandonou o consumo de sorvetes e milk-shakes, antes parte de sua rotina. Atividades simples, como abrir uma geladeira ou até suar, podem desencadear ataques alérgicos.

Determinada a adaptar sua vida, Hanna ajustou sua rotina, incluindo exercícios físicos em casa, como ioga e dança aeróbica. "Tenho tanta energia, é por isso que trabalho com crianças. Estou sempre correndo, e agora não tenho nada em que colocar essa energia", relatou, destacando os desafios que enfrenta para manter uma vida normal.

