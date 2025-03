Zelensky pede mais "pressão" sobre a Rússia após novos ataques mortíferos

© Lusa

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a cobrar uma postura mais firme dos aliados ocidentais para conter os avanços da Rússia e pôr fim à guerra iniciada com a invasão russa em fevereiro de 2022. A declaração foi feita neste domingo (24), após ataques russos que deixaram pelo menos três mortos e dez feridos em Kiev, a capital ucraniana.

“São necessárias novas decisões e pressões sobre Moscou para que esses ataques cessem, assim como a guerra”, escreveu Zelensky em suas redes sociais, antecipando conversas diplomáticas que devem ocorrer nesta segunda-feira, na Arábia Saudita.

As reuniões estavam inicialmente previstas para ocorrer de forma paralela, reunindo delegações da Ucrânia e dos Estados Unidos, de um lado, e da Rússia e dos Estados Unidos, de outro. No entanto, há possibilidade de que os encontros aconteçam de forma separada.

Ainda neste domingo, Zelensky mencionou uma reunião entre representantes de Kiev e Washington, sem dar detalhes.

Enquanto os esforços diplomáticos continuam, o exército russo mantém ofensivas sobre cidades e vilarejos ucranianos. Durante a madrugada, Kiev foi alvo de um ataque em larga escala com drones. De acordo com a administração militar da capital, três pessoas morreram — entre elas, um pai e sua filha — e pelo menos dez ficaram feridas, incluindo um bebê com menos de um ano de idade.

Bairros residenciais foram atingidos, com imagens divulgadas nas redes sociais mostrando incêndios em blocos de apartamentos. Nas proximidades da capital, em Bucha, duas pessoas ficaram feridas, segundo autoridades locais. Já em Kherson, no sul do país, outros dois civis foram atingidos.

Diante da nova onda de bombardeios, Zelensky renovou os apelos por mais sistemas de defesa aérea e apoio concreto do Ocidente. “O terror sistemático e deliberado da Rússia contra civis contradiz suas declarações sobre paz e mina os esforços diplomáticos dos Estados Unidos e de outros parceiros”, declarou o vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiga.

Em resposta aos ataques russos, a Ucrânia tem intensificado a ofensiva contra alvos militares e energéticos em território russo. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, 59 drones ucranianos foram abatidos durante a noite.

Na região de Rostov, ao sul da Rússia, um homem morreu após um drone atingir o veículo que ele dirigia, informou o governador local, Yuri Sliusar.

Ainda neste domingo, o exército russo afirmou ter retomado o controle da cidade de Sribne, no leste da Ucrânia, ampliando sua presença em áreas onde o exército ucraniano enfrenta dificuldades.

As informações divulgadas por ambos os lados não puderam ser verificadas de forma independente até o momento.

