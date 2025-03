Israel mata novo líder do Hamas em ataque a hospital na Faixa de Gaza

© Getty Images/Abdallah F.s. Alattar/Anadolu

Israel matou Ismail Barhoum, apontado como o novo primeiro-ministro do Hamas, durante um ataque ao Hospital Nasser, em Khan Younis, na Faixa de Gaza, segundo informações divulgadas pela CNN e confirmadas pelo ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant. Barhoum havia sido nomeado para o cargo há poucos dias e, de acordo com o jornal britânico The Sun, estava dentro do hospital no momento do ataque.

O Hamas, considerado uma organização terrorista por países como Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e Israel, confirmou a morte do dirigente. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo grupo palestino, afirmou em nota que “as forças de ocupação atacaram o edifício cirúrgico do Hospital Nasser, que abrigava muitos pacientes e feridos, provocando um grande incêndio”.

Por sua vez, o Exército de Israel declarou ter realizado um “ataque de precisão contra um dos principais terroristas do Hamas que operava no interior do complexo hospitalar”. O bombardeio faz parte da ofensiva militar israelense em Gaza, intensificada desde o início da guerra com o Hamas, em outubro de 2023.

