Trump manda retirar retrato seu de edifício governamental no Colorado

© TruthSocial/Donald Trump

Donald Trump não gostou de um retrato seu, pintado à mão, que estava em exibição em um edifício governamental no Colorado e mandou retirá-lo da parede.

A pintura estava pendurada ao lado de quadros de outros presidentes há cinco anos, mas, por algum motivo, o atual presidente dos EUA decidiu recorrer às redes sociais neste fim de semana para expressar seu desagrado e pedir que fosse retirada.

"Ninguém gosta de um retrato seu que não seja bom, mas há um no Colorado, no Capitólio deste estado, colocado lá pelo governador, ao lado de outros presidentes, que está propositadamente distorcido, a um nível que, possivelmente, nunca vi antes", declarou.

A obra foi pintada pela artista local Sarah Boardman, que Trump acusou de, possivelmente, ter perdido qualidade com o tempo.

"A artista também pintou o presidente Obama e ele está maravilhoso, mas o meu é claramente o pior. Ela deve ter perdido seu talento à medida que envelheceu", disse Trump.

A pintura foi afixada após o ex-presidente do Senado, Kevin Grantham, ter arrecadado fundos para as obras. No entanto, Trump, agora no seu segundo mandato, afirmou que preferiria "não ter pintura nenhuma do que ter esta".

