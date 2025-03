Avião com destino a China volta aos EUA por piloto não ter passaporte

© Kevin Carter/Getty Images

Um voo da companhia aérea United Airlines, que partiu de Los Angeles, nos Estados Unidos, com destino à China, teve de voltar para trás, este fim-de-semana, após ser descoberto que um dos pilotos tinha decolado sem o seu passaporte.

A informação foi confirmada, em comunicado, pela companhia aérea à CNN, que apontou que o voo 198 partiu do aeroporto de LAX às 15h00 (hora de Brasília, no sábado, com destino a Xangai. Seguiam 257 passageiros e 13 tripulantes a bordo.

Após duas horas de viagem sobre o Oceano Pacífico, o avião teve de voltar para trás e foi até São Francisco, onde fez o pouso cerca das 18h00 (hora de Brasília), de acordo com o site FlightAware, informou a CNN.

"O piloto não tinha o seu passaporte a bordo", informou a United em comunicado. A companhia aérea reitera que tratou de arranjar uma "nova equipe para levar os clientes ao seu destino", tendo os passageiros recebido compensações pelo ocorrido.

A nova tripulação saiu cerca de quatro horas depois e chegaram ao destino com pelo menos seis horas de atraso.

