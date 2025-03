Palestino vencedor do Oscar é sequestrado por militares de Israel

© Getty Images

Nesta segunda-feira (24), o codiretor do documentário 'Sem Chão', vencedor do Oscar 2025 de melhor documentário, Hamdan Ballal, foi agredido por um grupo de colonos israelenses e sequestrado por militares das Forças de Defesa de Israel que atuam na Cisjordânia.

De acordo com o jornal israelense "Haaretz", Ballal foi levado para um lugar desconhecido.

No 'X' (antigo Twitter), Yuval Abraham, jornalista israelense que também participa do documentário, o veículo onde Ballal seguia caiu em um emboscada: "Eles o espancaram e ele está com ferimentos na cabeça e no estômago, sangrando. Soldados invadiram a ambulância que ele chamou e o levaram. Não há sinal dele desde então", contou.

The group of armed KKK-like masked settlers that lynched No Other Land director Hamdan Ballal (still missing), caught here on camera. pic.twitter.com/kFGFxSEanY — Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) March 24, 2025

Dirigido por israelenses e palestinos, o documentário premiado 'Sem Chão' mostra a vida de palestinos da Cisjordânia que convivem com a violência de colonos e militares israelenses.

O documentário também venceu dois prêmios no Festival de Berlim do ano passado e Abraham recebeu ameaças de morte após o seu discurso de agradecimento, em que condenou a "situação de apartheid" em Gaza e clamou pelo cessar-fogo.

