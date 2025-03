Mudanças climáticas reduzem níveis de oxigênio em lagos ao redor do mundo

© Lusa

O aquecimento global a longo prazo e a crescente frequência de ondas de calor estão diminuindo significativamente os níveis de oxigênio dissolvido (OD) nos lagos ao redor do mundo, afetando diretamente os ecossistemas de água doce.

Esses ecossistemas dependem de níveis adequados de oxigênio para sustentar a vida aeróbica e manter as comunidades biológicas saudáveis. Um estudo publicado na Science Advances e liderado pelos professores Shi Kun e Zhang Yunlin, do Instituto de Geografia e Limnologia de Nanquim da Academia Chinesa de Ciências, em colaboração com pesquisadores da Universidade de Nanquim e da Universidade de Bangor (Reino Unido), quantifica os efeitos do aquecimento global e das ondas de calor no OD da superfície de lagos globais.

A equipe usou um conjunto abrangente de dados e aplicou um modelo baseado em dados para analisar as variações de OD em mais de 15.000 lagos ao longo das últimas duas décadas. O estudo revelou uma queda generalizada nas concentrações de oxigênio, com 83% dos lagos estudados apresentando uma desoxigenação significativa.

A taxa média de desoxigenação nos lagos supera a dos oceanos e rios, destacando a gravidade do problema. Os pesquisadores também investigaram o papel do aquecimento global e da eutrofização no declínio das concentrações de oxigênio dissolvido. Os resultados indicam que o aquecimento global, ao reduzir a solubilidade do oxigênio, contribui para 55% da desoxigenação global da superfície. Já o aumento da eutrofização é responsável por cerca de 10% da perda total de oxigênio na superfície.

Além disso, os pesquisadores analisaram as tendências históricas das ondas de calor e seu impacto quantitativo nos níveis de OD à superfície. O estudo mostrou que as ondas de calor têm efeitos rápidos e pronunciados na redução do oxigênio na superfície, com uma redução de 7,7% em comparação com as condições climáticas médias.

Essas descobertas destacam o impacto profundo das mudanças climáticas nos ecossistemas de água doce e enfatizam a necessidade urgente de estratégias de mitigação e adaptação para preservar os lagos em todo o mundo. O estudo oferece informações vitais para formuladores de políticas e gestores ambientais que buscam combater a crescente ameaça da desoxigenação da água doce.

