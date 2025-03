Família de refém lança apelo a Netanyahu e Trump após vídeo do Hamas

© AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

A família de Elkana Bohbot, refém israelense, fez um apelo ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após a divulgação de um vídeo em que ele aparece ao lado de outro prisioneiro. O vídeo foi compartilhado pelo Hamas, grupo islamita palestino, nesta segunda-feira.

No comunicado, os familiares pedem: "Por favor, imaginem que este é o vosso filho, o pai do vosso neto, à espera para ver a luz do dia, ouvindo sobre as bombas das Forças de Defesa Israelenses e vivendo em constante medo pela sua vida", como relatado pela CNN.

O vídeo, com mais de três minutos de duração, mostra os dois reféns conversando em hebraico com um refém já libertado, pedindo-lhe para contar sobre sua experiência em cativeiro. A gravação, que não tem a data confirmada, parece ter sido feita sob coação e pode ter ocorrido após o fim do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, na semana passada, conforme indicado no vídeo.

Os reféns falaram sobre os perigos que enfrentam desde o recomeço dos ataques israelenses em Gaza na madrugada de terça-feira.

Elkana Bohbot, de 36 anos, foi sequestrado durante um festival de música eletrônica em 7 de outubro de 2023. Ele estava ajudando na evacuação do evento e no atendimento aos feridos quando foi capturado. Bohbot é pai de um filho de quatro anos.

Yosef-Chaim Ohana, de 24 anos, também foi sequestrado no mesmo ataque enquanto ajudava os feridos e os direcionava para as ambulâncias. Sua família afirmou ter recebido um sinal de vida antes da divulgação do vídeo.

A família de Bohbot autorizou a divulgação do vídeo, mas a família de Ohana não se pronunciou. A família de Bohbot relatou que ele sofre de problemas respiratórios e de pele, além de ser asmático, e está em condições precárias, tendo perdido muito peso devido à fome constante.

O cessar-fogo foi rompido por Israel na terça-feira, 18 de março. Desde então, os ataques israelenses já causaram mais de 600 mortos e mais de mil feridos em Gaza.

Leia Também: Hamas divulga vídeo de reféns israelenses após mais de 500 dias presos

Leia Também: Palestino vencedor do Oscar é sequestrado por militares de Israel