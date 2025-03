Hamas divulga vídeo de reféns israelenses após mais de 500 dias presos

© AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

O grupo islamita palestino Hamas divulgou um vídeo mostrando dois reféns israelenses, conforme reportado pelos meios de comunicação israelenses.

Os dois homens, Yosef Haim Ohana e Elkana Bohbot, foram sequestrados no dia 7 de outubro de 2023 e estão em cativeiro na Faixa de Gaza há 535 dias.

O vídeo, com pouco mais de três minutos de duração, apresenta os reféns sentados e conversando em hebraico com um refém já libertado, pedindo que ele compartilhasse sua experiência no cativeiro.

Os reféns falaram sobre os perigos enfrentados desde o recomeço dos ataques israelenses na Faixa de Gaza, que ocorreram na madrugada de terça-feira passada.

Elkana Bohbot, de 36 anos, foi sequestrado durante o ataque ao festival de música eletrônica. No dia do ataque, ele fazia parte da equipe de produção do evento e ajudou a evacuar o local e a prestar socorro aos feridos. Bohbot é pai de um filho de quatro anos.

Yosef-Chaim Ohana, de 24 anos, também foi sequestrado enquanto ajudava os feridos durante o ataque no festival Nova, auxiliando os feridos a chegarem às ambulâncias. Sua família, antes da divulgação do vídeo, afirmou ter recebido um sinal de vida, conforme reportado pela mídia local.

O Fórum das Famílias dos Reféns israelenses pediu aos meios de comunicação que não publiquem o vídeo ou as imagens sem a aprovação das famílias dos reféns.

Os meios de comunicação israelenses citaram os nomes dos dois homens, mas optaram por não divulgar o vídeo, que é considerado uma "prova de vida" dos reféns.

Israel rompeu o cessar-fogo em Gaza na terça-feira, 18 de março, e, desde então, os ataques israelenses causaram mais de 600 mortos e mais de mil feridos.

Esses ataques interromperam uma trégua entre o Hamas e Israel que havia começado em 19 de janeiro, após mais de 15 meses de ofensiva. A trégua não conseguiu avançar para as próximas etapas do acordo de cessar-fogo.

O número de mortos na Faixa de Gaza desde o início da guerra, em outubro de 2023, ultrapassou 50 mil no fim de semana, devido aos últimos bombardeios israelenses, de acordo com as autoridades locais.

Dos 251 reféns sequestrados em outubro de 2023, 58 ainda permanecem em cativeiro, e pelo menos 34 foram declarados mortos pelo exército israelense.



Leia Também: Israel recusa que ajuda a Gaza possa "dar poder ao Hamas"