Alemanha estreia novo parlamento com negociações para formar governo em curso

O novo Parlamento da Alemanha, o Bundestag, iniciou suas atividades com 630 deputados, marcando a primeira sessão do legislativo. As negociações para formar uma nova coligação governamental seguem em andamento, com Friedrich Merz, vencedor das últimas eleições, à frente das discussões.

Devido a uma reforma na lei eleitoral, o Bundestag conta com menos deputados em comparação aos períodos anteriores. Entre os 630, 230 são novatos, representando partidos como a União Democrata Cristã (CDU), o Partido Social Democrata (SPD), a Alternativa para a Alemanha (AfD), os Verdes e A Esquerda.

A primeira sessão começa às 11h (8h horário de Brasília), e o deputado Gregor Gysi, de 77 anos, será o primeiro a discursar, não por ser o mais velho, mas por ter o maior tempo de mandato no parlamento.

Durante a sessão, será aprovado o novo regulamento interno e eleita a mesa diretora, com a perspectiva de ouvir o hino nacional ao final. A CDU/CSU, a coalizão vencedora, detém o maior grupo parlamentar, com 208 deputados, e deverá nomear a nova presidente do Bundestag, com Julia Klöckner, ex-ministra da Agricultura de Merkel, sendo a favorita.

Apesar de um aumento nas bancadas jovens, a presença feminina caiu para 32,4% em relação aos 35% anteriores, com a maioria dos partidos como a CDU/CSU e a AfD apresentando uma representatividade feminina abaixo da média. Além disso, o número de deputados com antecedentes migratórios está abaixo da média, mas destaca-se a representatividade dos alemães de Leste e dos novos deputados.

Friedrich Merz, que lidera as negociações, ainda busca formar uma coalizão com o SPD, que perdeu grande parte de seus assentos após uma histórica derrota eleitoral. Para garantir a maioria e nomear o novo chanceler, a CDU/CSU precisa do apoio dos sociais-democratas, mas as conversas estão sendo difíceis, principalmente após o SPD ter ficado com metade dos lugares que detinha.

