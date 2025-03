Zelensky explica o que pode ter causado o impasse com Trump

© Getty Images/Jabin Botsford/The Washington Post

O encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que tinha como objetivo encontrar uma solução para o fim do conflito com a Rússia, acabou de forma inesperada em fevereiro deste ano.

A série de acusações contra Zelensky começou com JD Vance, vice-presidente dos EUA, e escalou rapidamente, com Trump se envolvendo na situação. O presidente ucraniano deixou o local sem alcançar um acordo com os EUA, resultando em uma evidente tensão nas relações entre os dois países.

Desde então, Zelensky tem tentado entender as causas dessa situação tensa. De acordo com o Daily Mail, há um detalhe específico que o faz acreditar que pode ter influenciado o desenrolar do encontro.

Durante a reunião, Zelensky levou consigo um presente para Trump: o cinturão do campeão de boxe ucraniano Oleksandr Usyk, um amigo próximo do presidente. Sabendo da paixão de Trump pela modalidade, Zelensky planejava entregar o cinturão simbolicamente diante dos jornalistas.

No entanto, antes de apresentar o presente, Zelensky iniciou a conversa sobre a guerra e mostrou fotos de vítimas do conflito, ilustrando os efeitos devastadores da guerra nas pessoas.

De acordo com fontes norte-americanas citadas pela Time, as imagens – que Trump classificou como "duras" – acabaram desviando o encontro da sua intenção original. Acredita-se que Trump tenha interpretado as imagens como uma tentativa de Zelensky de envergonhá-lo ou culpá-lo pela situação das vítimas, o que gerou o clima tenso no encontro.

Zelensky, por sua vez, afirmou que não teve essa intenção e que queria apenas fazer um "apelo emotivo" ao presidente dos EUA. No entanto, ele reconhece que, se tivesse oferecido o cinturão logo de início, o desenrolar do encontro poderia ter sido diferente.

Após a reunião, Zelensky deixou a Casa Branca sem entregar o presente e, até hoje, não sabe o paradeiro do cinturão. "Talvez ainda esteja lá, no mesmo lugar", comentou.



