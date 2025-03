Rússia denuncia ataques de Kiev que mostram "incapacidade de negociar"

© Lusa

O Ministério da Defesa da Rússia acusou hoje a Ucrânia de continuar os ataques às infraestruturas energéticas russas, considerando que tais ações tornam impossível qualquer acordo com Kiev.

"Ao continuar os ataques diários contra as infraestruturas energéticas russas, [o presidente Volodymyr] Zelensky confirma a sua incapacidade de negociar", afirmou o Ministério da Defesa em comunicado, conforme citado pela agência espanhola EFE.

Além disso, o ministério acusou Zelensky de "falta de controle sobre os atores externos para garantir o cumprimento de qualquer possível acordo".

Os Estados Unidos têm discutido separadamente com a Ucrânia e a Rússia a possibilidade de uma trégua na guerra iniciada em fevereiro de 2022, mesmo que seja restrita às infraestruturas de energia.

O ministério russo acusou Kiev de ter atacado na segunda-feira uma estação de energia elétrica em Krasnodar (sul da Rússia) e uma estação de distribuição de gás na região de Lugansk (sudeste), que foi anexada pela Rússia em 2022.

As forças ucranianas também tentaram atacar uma instalação subterrânea de armazenamento de gás na Crimeia na segunda-feira, mas as defesas antiaéreas russas abateram os drones antes que chegassem ao alvo, conforme informado pelo ministério.

Além disso, os militares russos denunciaram um novo ataque ucraniano à estação de bombeamento de petróleo bruto "Kropotskinskaya" do Consórcio do Oleoduto do Cáspio (COC) em Krasnodar.

Esse foi o segundo ataque a essa infraestrutura em pouco mais de um mês, após um drone ter atingido a estação em 17 de fevereiro, interrompendo o funcionamento e exigindo reparos.

A estação está localizada a 200 quilômetros ao sul da cidade russa de Rostov-on-Don e é uma das mais potentes no gasoduto terrestre entre Tenguiz (Cazaquistão) e o porto russo de Novorossiysk, no Mar Negro.

Em 18 de março, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que havia ordenado unilateralmente a suspensão dos ataques às infraestruturas energéticas ucranianas em resposta a uma iniciativa dos Estados Unidos.

"Até o momento, não houve outras ordens do presidente. Nossas forças armadas estão cumprindo todas as instruções do comandante supremo", disse na segunda-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

