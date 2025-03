Avós e tios são presos suspeitos de assassinato de Émile Soleil na França

© Reprodução Twitter

Quatro pessoas foram presas na investigação sobre a morte de Émile Soleil, um menino de dois anos que desapareceu em julho de 2023 em Vernet, Alpes-de-Haute-Provence, na França. Entre os detidos estão os avós de Émile, Philippe Vedovini e sua esposa, além de dois de seus filhos adultos, tios da criança.

De acordo com o procurador Jean-Luc Blanchon, as prisões ocorreram na manhã de 25 de março de 2025, e os acusados enfrentam acusações de homicídio voluntário e ocultação de cadáver. As detenções foram feitas após uma fase de verificação e comparação das evidências reunidas durante as investigações dos últimos meses.

Segundo o jornal Le Figaro, a advogada dos avós confirmou as prisões, mas se absteve de comentar o caso. As autoridades informaram que novas atualizações serão feitas assim que as investigações forem concluídas.

Émile desapareceu em julho de 2023, e após nove meses de buscas, seus ossos foram encontrados em março de 2024, a 1,7 km do local de seu desaparecimento. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas os ossos e as roupas do menino foram identificados posteriormente.

O menino foi enterrado em fevereiro deste ano no cemitério de La Bouilladisse, em Bouches-du-Rhône, e a família fez um apelo às autoridades para esclarecer o que aconteceu.

O caso ganhou destaque após o avô de Émile ter sido investigado na década de 1990 por um caso de violência sexual, mas ele não foi preso. As buscas pelo desaparecimento envolveram tanto a polícia quanto voluntários.

