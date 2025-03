Imperador do Japão recebe Lula e Janja com jantar e 'por favor' para entrada no palácio

© Getty Images

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Janja da Silva, foram recebidos pelo imperador do Japão, Naruhito, e pela imperatriz, Masako, na manhã desta terça-feira (25), noite de segunda-feira (24) no Brasil.

O imperador procurou usar o português para pedir a Lula que entrasse no palácio. "Por favor", disse ele, em uma das mudanças feitas no protocolo -que se repetiriam à noite, com o banquete imperial que o casal japonês ofereceu ao casal brasileiro.

Pela manhã, também estiveram presentes à recepção o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, e o príncipe herdeiro, Akishino, irmão do imperador. Por parte do Brasil, foram ministros e os presidente da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre.

É a primeira visita de Estado ao Japão desde 2019, antes da pandemia de coronavírus, quando o americano Donald Trump esteve no palácio no final de seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos.

Não houve pronunciamentos nesse primeiro encontro, que se estendeu além do esperado. No banquete, em seu discurso, Lula afirmou que Brasil e Japão são parceiros estratégicos que compartilham "valores como a democracia e o multilateralismo".

Citando a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, que o Brasil organiza em novembro, acrescentou: "Contamos com o firme engajamento do Japão na COP30, em Belém do Pará".

Em sua fala, o imperador lembrou a primeira vez em que viajou ao Brasil, em 1982, e foi "calorosamente recebido pelo então presidente, João Baptista Figueiredo, e pelo povo brasileiro" -à época, o imperador era seu avô, Hirohito (1901-1989). Depois também por Lula, em 2008, quando Naruhito já era príncipe herdeiro, e o imperador era seu pai, Akihito, que renunciou ao trono em 2019.

Segundo a Agência da Casa Imperial, na primeira conversa, pela manhã, após Lula expressar gratidão pela cooperação japonesa para a indústria automobilística, entre outros setores, o imperador comentou estar encantado.

E a imperatriz, após Janja citar suas próprias ações pelos direitos humanos das mulheres, comentou: "Fiquei muito impressionada com os vários esforços que você está fazendo".

Entre as mudanças protocolares, foram introduzidas canções brasileiras na recepção pela manhã -como "Asa Branca", de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira-, sendo tocadas por uma banda japonesa na saída do encontro.

Segundo a Casa Imperial, até então só eram apresentadas os hinos nacionais e músicas japonesas nas visitas de Estado. A mudança teria ocorrido porque o casal imperial quis relaxar Lula e Janja o máximo possível.

Na mesma direção, para a noite teriam sido convidadas personalidades conhecidas dos brasileiros como a cantora nikkei Márcia, o jogador Kazu, ex-Santos, e o comentarista de futebol Sérgio Echigo, considerado o criador do drible elástico.

Mas a maior novidade era que a filha mais velha do imperador, Aiko, 23, faria sua estreia no banquete imperial. Também pela primeira vez, o código de vestimenta foi mudado para "roupas civis", aceitando pedido da delegação brasileira.

Pela manhã, Lula foi presenteado com uma peça de porcelana ruri e homenageado com o Grande Cordão da Suprema Ordem do Crisântemo, maior condecoração japonesa. Janja recebeu uma bolsa confeccionada com a técnica Saga-Nishiki e o Grande Cordão da Ordem do Tesouro Sagrado.