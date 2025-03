Engenheiros da Força Aérea do Reino Unido roubam estátua; veja o vídeo

© Reprodução/X

Dois engenheiros da Força Aérea Real do Reino Unido (RAF) foram acusados de "vandalismo arbitrário" na terça-feira, após roubarem uma estátua recém-instalada do Urso Paddington, uma das personagens britânicas mais icônicas, em Newbury, na Inglaterra.

O incidente ocorreu na madrugada do dia 2 de março, por volta das 2h00. Os suspeitos, identificados como Daniel Heath e William Lawrence, ambos de 22 anos, se aproximaram da estátua do Urso Paddington, deram-lhe pontapés e arrancaram a figura do banco onde estava instalada, deixando metade da estátua no local. O ato foi registrado por câmeras de segurança, e o vídeo, divulgado no tribunal, mostra o momento exato do vandalismo.

O juiz Sam Goozee, que presidiu o julgamento, descreveu a ação como "um ato de vandalismo arbitrário". "O Urso Paddington é um ícone cultural muito querido por crianças e adultos. Ele representa bondade, tolerância e promove integração e aceitação na sociedade", afirmou o magistrado. Goozee destacou ainda que a famosa etiqueta do personagem, que diz "Por favor, cuide deste urso", era o oposto das ações dos acusados na noite do incidente. Ele reforçou que as atitudes de Heath e Lawrence careciam de respeito e integridade, dois valores que deveriam ser defendidos por membros das forças armadas.

Em tribunal, Trish Willetts, diretora executiva do Newbury Business Improvement District, proprietário da estátua, ressaltou a importância cultural da figura, lembrando que o criador do Urso Paddington, Michael Bond, nasceu em Newbury.

Os engenheiros foram detidos e condenados a pagar 2.725 libras esterlinas (aproximadamente 20.028,75 reais) cada, para cobrir os custos de reparação da estátua danificada. Além disso, eles receberam uma ordem comunitária de 12 meses e deverão cumprir 150 horas de trabalho não remunerado.



