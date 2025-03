Turistas cancelam viagens aos Estados Unidos por medo da ira de Trump

© Getty Images

Viajantes internacionais estão mudando seus planos de viagem em meio a preocupações crescentes sobre as condições nos EUA após as políticas recentes do presidente Donald Trump. A indústria aérea observa uma tendência em cancelamentos de voos para os Estados Unidos, deixando especialistas da indústria preocupados sobre como a queda do turismo para os EUA impactará a economia já instável do país.

A Tourism Economics, uma instituição de pesquisa, culpa a "retórica polarizadora" como uma das principais razões pelas quais a indústria do turismo norte-americana deve sofrer uma perda significativa em 2025. As primeiras projeções estimam que a indústria de viagens verá uma perda de mais de US$ 60 bilhões, à medida que os viajantes internacionais escolhem locais mais seguros para suas férias.

