Nova pandemia? Reino Unido divulga vírus que podem ser "ameaça"

O Reino Unido divulgou, através da Agência de Segurança da Saúde (UKHSA), uma lista das doenças infecciosas que podem representar futuras ameaças à saúde pública. Nessa lista estão quatro vírus já presentes no território britânico.

Os vírus referidos podem causar graves danos para a saúde humana, outros não têm ainda tratamentos disponíveis mas, segundo a BBC, todos representam um elevado risco de pandemia global, como aconteceu com a Covid-19.

Para chegar a esta lista, os cientistas analisaram o grau de infeciosidade das novas versões emergentes destas famílias de vírus, a gravidade das doenças que podem causar e a vulnerabilidade do Reino Unido perante estas ameaças.

A gripe das aves aparece na lista, bem como doenças transmitidas por mosquitos, que podem tornar-se cada vez mais comuns devido às alterações climáticas e consequente aumento das temperaturas.

Entre as famílias de vírus mais perigosas está a 'paramyxoviridae', que inclui o vírus do sarampo e o nipah, que pode causar inchaço do cérebro, a 'picornaviridae', que provoca doenças semelhantes à poliomielite, a 'coronaviridae', que inclui os coronavírus e o MERS, que é comum no Oriente Médio, e a 'orthomyxoviridae', que causa formas de gripe, incluindo a gripe das aves.

O objetivo desta nova lista é orientar os investigadores e cientistas para que se orientem os estudos sobre novas vacinas e medicamentos para formas de combater estas ameaças.

Em reação, Mark Woolhouse, um professor de doenças infecciosas na Universidade de Edimburgo, alertou que "um novo vírus semelhante ao sarampo constituiria uma ameaça muito pior do que a Covid".

"Esse vírus seria impossível de controlar, mesmo com um confinamento mais rigoroso. Seria também consideravelmente mais mortal e, ao contrário da Covid, seria uma ameaça para as crianças. Este é o tipo de pandemia que mais preocupa as agências de saúde pública em todo o mundo", explicou, em declarações ao jornal britânico Daily Mirror, Mark Woolhouse.

Já Isabel Oliver, diretora científica da UKHSA, avisou que "as doenças infecciosas não respeitam fronteiras" e que "tudo isto tem uma dimensão internacional".

"No contexto das alterações climáticas e de outras ameaças, há uma vasta gama de agentes patogênicos que podem causar a próxima pandemia", acrescentou Isabel Oliver.

Consulte aqui a lista de vírus perigosos divulgada pelo Reino Unido:



Adenovírus;

Febre de Lassa (infeção viral);

Norovírus;

Paramyxoviridae (família de vírus que inclui o sarampo);

Mers (infeção viral);

Ébola (e vírus simulares, como o Marburg);

Flaviviridae (família que inclui dengue, zika e hepatite C);

Hantavírus;

Febre hemorrágica da Crimeia-Congo (infeção viral);

Gripe (incluindo a gripe aviária);

Vírus Nipah;

Oropouche (infeção viral);

Febre do Vale do Rift (infeção viral);

Mielite flácida aguda;

Metapneumovírus humano (HMPV);

Mpox;

Chikungunya;

Antraz (infeção bacteriana);

Febre Q (infeção bacteriana);

Enterobacteriaceae (bactérias como E. coli e Yersinia pestis);

Tularemia (infeção bacteriana);

Moraxellaceae (bactéria que causa infeções nos pulmões, no sistema urinário e na circulação sanguínea);

Gonorreia;

Staphylococcus (espécie de bactéria);

Streptococcus dos grupos A e B (espécie de bactéria).

