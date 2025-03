Em fuga de blitz, motorista de Tesla fura sinal vermelho e morre

© <p>Shutterstock</p>

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O motorista de um Tesla, de 26 anos, morreu após sofrer um grave acidente na madrugada desta terça-feira (25) na cidade de Aurora, no Colorado. Ele estava fugindo de uma blitz policial. Outras seis pessoas ficaram feridas.

A polícia de Aurora fazia uma blitz de velocidade quando flagrou um Tesla a 156 km/h. Eles emitiram uma ordem de parada para o motorista, que ignorou os oficiais e acelerou o carro, de acordo com a polícia. Apesar da fuga, não houve perseguição.

Em um cruzamento próximo à blitz, o motorista em alta velocidade furou o sinal vermelho e atingiu um veículo. Imagens flagraram o momento do acidente. Os carros rodaram após a batida e atingiram outros dois veículos que aguardavam no semáforo. Um deles era uma viatura.

O motorista do Tesla foi parcialmente ejetado do veículo após a colisão. O homem de 26 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Dois adultos e quatro crianças também ficaram feridos. Eles foram levados ao hospital com ferimentos leves. Outras duas pessoas não tiveram ferimentos.

Por causa da batida, uma bateria do Tesla ficou danificada e o carro pegou fogo. Os bombeiros foram acionados.

A polícia investiga o acidente. A cena será reconstituída a fim de determinar a velocidade aproximada de todos os veículos envolvidos na colisão.