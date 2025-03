Esposa nega foto e marido é preso após tentar matá-la no Havaí

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um médico, de 46 anos, foi preso nesta segunda-feira (24) no Havaí, acusado de tentar matar sua esposa. O ataque teria sido motivado por uma recusa da mulher em tirar uma foto com o suspeito. As informações são da emissora Hawaii News Now.

O médico Gerhardt Konig estava com sua esposa, Arielle Konig, em uma trilha de Oahu, uma das ilhas do arquipélago do Havaí. Segundo a polícia, a mulher se recusou a tirar uma foto com o homem.

Após a recusa, Konig tentou empurrá-la do mirante de Pali e, em seguida, pegou uma pedra e acertou sua cabeça. Ele também teria tentado espetá-la com seringas.

O ataque aconteceu por volta das 10h. Depois de mais de seis horas de buscas, a polícia localizou e prendeu o suspeito, após uma breve perseguição a pé.

A vítima foi encaminhada para o hospital em estado crítico. Ela teve ferimentos no rosto e na cabeça.

Konig pode ser acusado de tentativa de homicídio em segundo grau. Ele trabalhava em várias instalações médicas em Maui e foi suspenso enquanto as investigações estão em andamento.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.