Incêndios na Coreia do Sul devastam tempo budista milenar; veja as fotos

Os incêndios florestais que estão devastando a Coreia do Sul e causando "danos sem precedentes" continuam a avançar pela região, mobilizando mais de 10 mil pessoas, entre bombeiros, policiais e civis.

No mais recente balanço, realizado na quinta-feira, o Ministério de Assuntos Internos e Segurança confirmou a morte de 26 pessoas, incluindo um piloto de helicóptero que estava combatendo as chamas. A pasta também alertou para a ameaça iminente de incêndios em diversas áreas.

As chamas, que estão sendo intensificadas pelos ventos fortes, destruíram um templo budista com mais de 1.300 anos localizado em Uiseong. Além disso, 27 mil pessoas já foram evacuadas das zonas afetadas.

A devastação era esperada e registros fotográficos mostram as medidas preventivas adotadas para proteger o patrimônio. Algumas peças do templo foram retiradas para outros locais, e mantas anti-fogo foram colocadas em obras para protegê-las. Contudo, as imagens registradas após o incêndio mostram a destruição do templo, que foi reduzido a cinzas, com estruturas metálicas também destruídas. Apenas um sino sobreviveu, embora ainda tenha sido parcialmente danificado pelas chamas.

As autoridades locais esperam que a chuva prevista para essa quinta-feira ajude no combate aos incêndios.

Na terça-feira, o Serviço Florestal da Coreia elevou o alerta de incêndio florestal ao nível máximo, ordenando aos governos locais que designassem mais trabalhadores para a resposta emergencial, aumentassem as restrições de entrada em florestas e parques, e recomendassem a suspensão dos exercícios militares com fogo real.

Investigações preliminares indicam que o erro humano pode ter sido responsável por causar vários dos incêndios.

