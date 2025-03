Pai é suspeito de matar quatro pessoas, incluindo filhos, na Flórida

© Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Quatro pessoas, incluindo duas crianças e um bebê, morreram em um tiroteio ocorrido na tarde desta quarta-feira em Pembroke Park, na Flórida, Estados Unidos.

De acordo com as autoridades locais, o incidente foi registrado por volta das 19h30 (horário local). Um homem adulto e uma menina de 10 anos foram socorridos e levados ao hospital com ferimentos, mas ainda não se sabe o estado de saúde deles, segundo informações da CBS News.

Vizinhos relataram que ouviram vários disparos e acreditam que um homem tentou matar toda a família antes de tentar suicídio. A investigação sobre o caso está em andamento.

