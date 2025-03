Incêndio em estância de esqui na Turquia faz um morto e três feridos

© X

Um incêndio na manhã desta quinta-feira, 27 de março, na estância de esqui Kervansaray Hotel, localizada em Uludag, na província de Bursa, na Turquia, resultou na morte de uma pessoa e deixou três feridos. O incidente ocorreu por volta das 5h, quando apenas funcionários estavam presentes no local.

De acordo com o Daily Mail, o incêndio teve início na área da cafeteria do hotel, que possui mais de 30 anos de funcionamento. As três vítimas hospitalizadas sofreram com inalação de fumaça, mas estão fora de risco, conforme autoridades locais.

O Kervansaray Hotel estava temporariamente fechado para reformas e foi alvo de uma vistoria em janeiro deste ano. O incêndio ocorre apenas dois meses após um outro trágico evento no país, quando uma tempestade de inverno em um resort de esqui resultou na morte de 79 pessoas.

As autoridades continuam investigando as causas do incêndio.

