Ossadas de Émile foram "transportadas pouco antes de serem descobertas"

As autoridades francesas realizaram nesta manhã uma coletiva de imprensa para fornecer mais detalhes sobre o caso da morte de Émile Soleil, o menino francês que desapareceu em 2023, e sobre a prisão dos seus avós e tios nesta semana.

Durante o encontro com jornalistas, a polícia revelou que, segundo as investigações, as ossadas de Émile, encontradas em março de 2023 após nove meses de buscas, foram colocadas no local pouco antes de serem descobertas.

“O exame pericial, realizado ao longo de vários meses, permitiu concluir que as roupas e os ossos encontrados foram transportados e depositados pouco antes de serem encontrados”, afirmou o procurador de Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon.

Ele também informou que os resultados indicam que o corpo da criança não se decomposiu nas roupas encontradas na floresta, sugerindo que a criança pode ter sido movida de lugar durante o processo de decomposição e que o corpo não foi enterrado. Isso levanta a possibilidade de que várias pessoas possam estar envolvidas no desaparecimento.

Sobre a prisão dos avós e tios de Émile, as autoridades esclareceram que se trata de uma medida comum, já que eles estavam com o menino no dia do seu desaparecimento. Embora tenham sido libertados nesta manhã sem acusações formais, o procurador ressaltou que a investigação ainda está em andamento e que, conforme o andamento das investigações, essas pessoas poderão ser novamente convocadas para prestar depoimentos.

