Submarino turístico afunda no Mar Vermelho e deixa seis mortos e feridos

Um submarino turístico naufragou nesta quinta-feira, próximo ao porto da cidade egípcia de Hurghada, no Mar Vermelho, resultando na morte de seis pessoas, todas estrangeiras. Pelo menos quatro das vítimas eram de nacionalidade russa, conforme informou a embaixada russa no Cairo.

Além das vítimas fatais, nove pessoas ficaram feridas, quatro delas em estado crítico. De acordo com a BBC, 29 pessoas foram resgatadas de um total de 40 turistas que estavam a bordo do submarino Sindbad. O submarino, que operava há vários anos na região, pertence a uma empresa que possui os únicos 14 submarinos recreativos do mundo.

O jornal egípcio Al-Akhbar Al-Youm informou que o submarino se envolveu em um acidente que levou ao naufrágio, mas as autoridades locais ainda não divulgaram as causas do incidente. Uma investigação já foi iniciada.

Esses submarinos, que têm a capacidade de alcançar 25 metros de profundidade, são usados para observação de recifes de corais, com o objetivo de permitir aos passageiros ver cerca de 500 metros abaixo da superfície. De acordo com o site da Sinbad Submarines, o submarino possui 44 assentos para passageiros, dois para pilotos e janelas redondas para cada um dos passageiros.

Este não é o primeiro incidente envolvendo embarcações turísticas na cidade de Hurghada. Em novembro, um naufrágio semelhante resultou na morte de 11 pessoas.

