Zelensky afirma que Putin "morrerá em breve" em entrevista na França

Em entrevista à France TV, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que Vladimir Putin, presidente da Rússia, "morrerá em breve". A afirmação ocorre em meio a rumores sobre problemas de saúde do líder russo e foi feita após um encontro com o presidente francês Emmanuel Macron em Paris, nesta quarta-feira (26).

Zelensky afirmou: "Ele [Putin] morrerá em breve, isso é um fato, e isso chegará ao fim". A declaração gerou repercussão internacional, principalmente com os rumores sobre a condição de saúde de Putin.

Na busca por uma solução para o conflito entre Ucrânia e Rússia, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, intensificou suas conversas com líderes internacionais. Na semana passada, Zelensky dialogou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os próximos passos nas negociações de paz. Trump tem demonstrado interesse em uma resolução rápida, enquanto Zelensky mantém a posição de que os termos propostos pela Rússia são inaceitáveis.

Durante uma reunião com aliados em Helsinque, Zelensky expressou otimismo quanto à possibilidade de um acordo de paz ainda este ano. No entanto, ele rejeitou as condições impostas pela Rússia, que incluem o fim do fornecimento de armas e inteligência à Ucrânia como pré-requisito para um cessar-fogo total.

O Kremlin, por sua vez, propôs uma interrupção dos ataques à infraestrutura energética ucraniana, mas não aceitou a proposta de cessar-fogo total defendida por Zelensky e apoiada pelos Estados Unidos. As negociações continuam em um impasse, com ambas as partes mantendo posições firmes.

