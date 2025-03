Pikachu se junta a protestos na Turquia e viraliza: 'Tem que pegar todos'

© Reprodução/X

Um manifestante levou muito a sério o lema "Tem que pegar todos" da saga Pokémon e saiu à rua disfarçado de Pikachu durante um protesto em Antália, no sul da Turquia, contra a prisão do principal opositor do presidente turco, na noite de quinta-feira.

Segundo vídeos divulgados nas redes sociais, que pode ver na galeria acima, o famoso personagem japonês foi visto marchando com outros manifestantes e, mais tarde, fugindo quando os agentes da polícia e os canhões de água se juntaram para dispersar a multidão.

Vale destacar que o prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, foi detido na semana passada sob a acusação de corrupção e ligações terroristas. Apresenta-se como o principal rival do presidente Recep Tayyip Erdogan nas eleições presidenciais de 2028, mas que poderão vir a se realizar mais cedo, e a sua detenção foi amplamente vista como politicamente motivada, desencadeando manifestações, algumas delas violentas, por todo o país.

Cerca de 1.900 pessoas foram presas durante oito dias de protestos em massa em todo o país. Dos detidos, 260 estão aguardando julgamento, 468 foram libertados sob controlo judicial enquanto os seus processos prosseguem e estão em curso processos contra os restantes.

Leia Também: Americanos não acharam morador da Groenlândia que recebesse segunda-dama dos EUA, diz mídia