Terremoto de 7,7 atinge Tailândia e Myanmar; edifícios são evacuados

Um terremoto de magnitude 7,7 na escala de Richter atingiu, esta sexta-feira (28) a Tailândia e Myanmar.

A notícia foi divulgada pela Agência France-Presse, que destaca que o epicentro foi em Myanmar, a cerca de 50 quilômetros da cidade de Monywa.

De acordo com o Washington Post, há edifícios sendo evacuados em Banguecoque, área tailandesa que abriga mais de 17 milhões de pessoas.

Mais de 40 trabalhadores ficaram presos nos escombros de um arranha-céus de 30 andares que desabou em Banguecoque. Segundo a agência de notícias France-Presse (AFP), que cita fontes da polícia e dos serviços de emergência, trata-se de um arranha-céus em construção para escritórios do governo tailandês e há 43 trabalhadores desaparecidos.

Após o terremoto, as autoridades tailandesas declararam o estado de emergência em Banguecoque.

Os alarmes foram ouvidos por volta das 13h30 em Banguecoque, 03h30 em Brasília. Várias pessoas saíram das suas casas perante os sinais de perigo, e, nas redes sociais, podem ver-se imagens de edifícios com danos e a colapsar.

BREAKING: Closeup video shows the moment skyscraper collapses in Bangkok, Thailand from powerful earthquake.pic.twitter.com/IKhRrecvQc — AZ Intel (@AZ_Intel_) March 28, 2025

#BREAKING #Earthquake #Myanmar / #Burma



A Magnitude 7.7 quake struck about 20 minutes ago. No Tsunami threat. Strong Shaking was felt as far as Bangkok with slight damage. No immediate reports from local area yet https://t.co/c7JWtZAXOi pic.twitter.com/NtcniGLYtA — OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) March 28, 2025

Na capital de Myanmar, Naypyitaw, o terramoto danificou templos religiosos e algumas casas, de acordo com as autoridades no país. Já na Tailândia, o abalo foi sentido com grande intensidade na capital Banguecoque.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos e o Centro de Geociências GFZ da Alemanha disseram que o primeiro tremor de terra foi registrado em Myanmar. Um segundo terramoto, com uma magnitude de 6,4, abalou também regiões na Tailândia 12 minutos mais tarde.

