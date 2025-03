Mãe mata filho durante visita à Disneyland e avisa a polícia

© Facebook/

Saritha Ramaraju foi presa por ser suspeita de ter matado o seu filho, de 11 anos, durante uma visita à Disneyland, na Florida, EUA.

A mulher, de 48 anos, matou o filho durante uma visita parental, dado que o rapaz estava sob a guarda do pai.

No dia do homicídio, Saritha deveria entregar o filho ao pai, mas ao invés matou-o. A própria ligou para as autoridades a avisá-las do sucedido.

"Ele estava vivendo a sua melhor vida, o sonho de qualquer criança de estar na Disneylândia, passando tempo com a mãe. No dia em que ia ser devolvido ao pai, ela cortou a garganta dele e, horas depois, ligou para o 112 dizendo que tinha matado o filho e que tinha tomado comprimidos para se matar", relatou a polícia.

A mulher foi presa acusada de homicídio e de um crime agravado de uso pessoal de uma arma.

