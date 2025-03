Putin sugere coloca Ucrânia sob administração temporária para eleições

© Contributor/Getty Images

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, sugeriu a possibilidade de a Ucrânia ser colocada sob uma administração temporária para permitir novas eleições e a assinatura de acordos-chave com o objetivo de chegar a uma resolução do conflito. A informação, segundo a Reuters, está sendo noticiada pelas agências russas.

Esta sugestão foi feita durante uma visita ao porto de Murmansk, no norte do país.

Putin também afirmou que a Rússia estava avançando gradualmente, mas com confiança, para a realização dos seus objetivos no conflito com a Ucrânia. Além disso, disse acreditar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem procurado melhorar os laços com Moscou e deseja a paz na Ucrânia, destaca a Reuters.

Na mesma visita, o chefe de Estado russo apontou ainda que a Rússia está disposta a cooperar com a Coreia do Norte para encontrar uma solução para a guerra.

A guerra em curso, vale lembrar, foi desencadeada pela invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, para, segundo Vladimir Putin, "desmilitarizar e desnazificar" o país vizinho.