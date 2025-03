As imagens da destruição causada por terremoto em Myanmar e na Tailândia

© Getty Images/Lauren DeCicca

Um terremoto de magnitude 7,7 na escala de Richter atingiu, esta sexta-feira (28) a Tailândia e o Myanmar.

Os alarmes foram toados por volta das 13h30 em Banguecoque, 03h30 em Brasília. Após o forte abalo seguiram-se momentos de pânico, com o mesmo provocando a queda de prédios, fazendo colapsar várias estradas e com a indicação de dezenas de feridos e três mortos.

O epicentro deste terremoto foi registrado na região central de Myanmar, a cerca de 50 quilômetros a leste da cidade de Monywa.

Em Banguecoque, o terremoto fez com que um edifício em construção colapsasse, estando neste momento dezenas de trabalhadores soterrados nos escombros.

Na capital de Myanmar, Naypyitaw, o abalo sísmico danificou templos religiosos e algumas casas, de acordo com as autoridades no país.

