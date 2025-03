Influenciadora acusada de criar conteúdos eróticos com cachorro é presa

© Reprodução / Marion County Sheriff’s Office (MCSO)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na Flórida, a influenciadora e criadora de conteúdos adultos Logan Guminski foi presa e acusada de produzir fotos e vídeos eróticos com um cachorro da raça chihuahua. A americana foi detida na semana passada sob acusações de abuso animal e atividade sexual com um de seus cachorros.

A influencer foi presa após postar os vídeos no Instagram. De acordo com relato da delegada de Marion County, um dos detetives recebeu uma denúncia anônima sobre os conteúdos de Guminski, o que a levou à prisão na última sexta-feira (21).

A delegacia encontrou diversas fotos e vídeos do animal abusado, além de conseguir uma suposta confissão da dona. O relato da delegada diz que a influenciadora admitiu ter criado e compartilhado o vídeo com outro internauta, que, supostamente, teria pago quase R$ 3 mil pelo conteúdo. Ela também diz que a acusada já havia se envolvido em atividade sexual com outro cachorro.

A influenciadora foi liberada após o pagamento de uma fiança equivalente a R$ 57 mil. Segundo a revista americana People, Guminski vai responder ao processo em liberdade.