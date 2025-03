'Escutamos todo mundo no hotel gritando'; brasileiros na Tailândia relatam tensão após terremoto

© Getty Images/LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um casal de brasileiros viveu momentos de pânico na Tailândia, para onde viajaram em lua de mel. O tremor no país e em Mianmar deixou dezenas de mortos nesta sexta-feira (28).

O gerente de produtos Arthur Moreira, 25, e o analista de operações Arthur Faria, 32, tinham voltado de um passeio a um santuário de elefantes, em Chiang Mai, no norte do país e a cerca de 700 km da capital, Bancoc, e descansavam no hotel após almoçarem. Por volta das 13h30 locais (cerca de 3h30 em Brasília), eles notaram que algo estava errado.

Deitados, eles sentiram a cama tremer de leve. "Achamos estranho, mas não percebemos que era um terremoto. De repente, o abalo ganhou intensidade. As portas dos guarda-roupas abriram, as coisas caíram no chão e a gente escutava todo mundo no hotel gritando", afirmou à Folha Moreira, que ficou tonto naquele momento, em um ataque de labirintite.

Faria diz que o tremor mais intenso durou cerca de dois minutos. "Ficamos com medo porque a gente não está acostumado com essas coisas. No Brasil não tem terremoto, então a gente não sabia muito bem o que fazer."

Moreira diz que os funcionários do hotel saíram do prédio e muitos pássaros começaram a voar. "Aí a gente ficou bem assustado." Mesmo assim, o casal permaneceu por cerca de uma hora e meia no quarto. "A gente foi se arrumar para sair, mas o tremor parou", diz Faria.

O casal seguiu com os passeios planejados à tarde e vão continuar a viagem de três semanas, que estava apenas no segundo dia.

Mas eles temem que novos tremores abalem a região. "A vida seguiu normalmente por aqui, mas claro, ficamos com um pouco de preocupação sobre a possibilidade de réplicas", disse Moreira.