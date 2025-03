Homem morre sozinho em casa e é comido pelo cão durante 15 dias

© Shutterstock

A polícia encontrou o corpo de um homem que estaria morto na sua casa, em Madrid, há pelo menos 15 dias.

As autoridades acreditam que o homem teria morrido no início do mês, sendo que o seu corpo foi, entretanto, parcialmente devorado pelo seu cão.

O homem vivia sozinho com o animal e não mantinha uma relação próxima com a sua família. O alerta foi dado pelos vizinhos que começaram a ficar incomodados com o constante latido de Rocky, o cão, e com o excesso de excrementos que existiam na varanda do prédio.

A polícia concluiu que o homem morreu de causas naturais, noticia o El Mundo.

