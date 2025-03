EUA alertam para risco de 'liquefação' em Mianmar; entenda o que é

© Getty Images

Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu o centro de Mianmar, deixando um saldo de ao menos 694 mortos e 1.640 feridos, segundo autoridades locais. O epicentro foi registrado a 16 km a noroeste da cidade de Mandalay, impactando severamente a região e reverberando em países vizinhos como Tailândia e China. Em Bangkok, capital tailandesa, o tremor derrubou um arranha-céu em construção, causando nove mortes e deixando 101 pessoas sob os escombros, conforme relatado pelo ministro da Defesa, Phumtham Wechayachai.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o terremoto desencadeou uma alta possibilidade de liquefação do solo em uma área superior a mil km², que abrange mais de um milhão de pessoas. A liquefação ocorre quando solos soltos e saturados de água perdem resistência devido às vibrações do tremor, transformando o solo em uma substância com propriedades líquidas. "A liquefação pode causar o tombamento de edifícios, a expulsão de areia e água em 'vulcões de areia' e a deformação permanente da superfície do solo", explica o USGS.

A situação gerou uma mobilização internacional para fornecer ajuda. O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que as Nações Unidas estão atuando para atender às necessidades emergenciais das vítimas. Já a Cruz Vermelha relatou danos extensivos em infraestrutura pública, incluindo estradas, pontes e represas. “Temos preocupações com represas de grande porte”, alertou Marie Manrique, coordenadora da organização.

Em Mianmar, a mídia estatal confirmou o colapso de duas pontes e a destruição de edifícios em ao menos cinco cidades, incluindo Mandalay, uma das mais atingidas. Na Tailândia, sirenes foram acionadas em Bangkok, causando pânico e levando moradores às ruas. Equipes de resgate seguem trabalhando para localizar sobreviventes e mitigar os impactos do desastre.

Leia Também: Vítimas de terremoto em Myanmar sobem para 694 mortos e 1.670 feridos