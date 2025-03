Vídeos mostram destruição causada por terremoto de magnitude 7.7

Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu a região central de Mianmar nesta sexta-feira (28), provocando destruição e deixando milhares de mortos e feridos. O epicentro foi localizado a 16 km a noroeste da cidade de Mandalay, a uma profundidade de apenas 10 km, o que aumentou a intensidade dos impactos.

De acordo com a TV estatal de Mianmar, o país contabiliza mais de mil mortos e 2.376 feridos. O tremor também foi sentido em regiões da Tailândia e da China. Na Tailândia, nove mortes foram confirmadas, e equipes de resgate trabalham para localizar 117 pessoas desaparecidas nos escombros de um arranha-céu que desabou na capital, Bangkok.

O terremoto causou danos em infraestruturas como estradas, pontes e edifícios. Mandalay, uma das cidades mais afetadas, enfrenta destruição significativa, enquanto as buscas por sobreviventes continuam. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram imagens de edifícios colapsados, moradores assustados e equipes de emergência tentando acessar áreas de difícil alcance.

