Vídeo mostra nascimento de bebê em rua de Bangkok durante terremoto

Uma mulher deu à luz na rua, em Bangkok, na Tailândia, durante o terremoto. Ela já estava em trabalho de parto antes do tremor começar e precisou ser retirada do hospital, que estava sendo evacuado.

Foi durante a evacuação que acabou dando à luz, já em um estacionamento, deitada em uma maca e cercada pela equipe médica. O momento foi registrado em vídeo pela BBC.

Nesse estacionamento estavam reunidos os pacientes do King Chulalongkorn Memorial Hospital e do BNH Hospital, alguns em macas e cadeiras de rodas.

Vários funcionários hospitalares foram vistos prestando assistência aos pacientes na rua, durante e após o terremoto.

Vale lembrar que um sismo de magnitude 7,7 na escala de Richter provocou, na sexta-feira, o colapso de vários edifícios e monumentos em Mianmar (antiga Birmânia), no Sudeste Asiático.

O tremor ocorreu a uma profundidade de dez quilômetros, com epicentro a cerca de 17 quilômetros de Mandalay, a segunda maior cidade do país, com 1,2 milhão de habitantes, e 270 quilômetros ao norte da capital, Naipidau.

A junta militar birmanesa elevou, neste sábado, para 1.644 o número de mortos, 3.408 feridos e 139 desaparecidos.

