Dezesseis crianças morrem em terremoto enquanto dormiam na creche

Dezesseis crianças, entre dois e quatro anos, e uma professora morreram após o desabamento de um prédio de dois andares onde funcionava uma creche, durante o terremoto que atingiu Kyaukse, cidade no sul de Mandalay, Myanmar, na sexta-feira.

Segundo o The Guardian, as crianças estavam dormindo quando o tremor aconteceu, e as equipes de resgate passaram várias horas procurando sobreviventes nos escombros.

Um voluntário, Thar Nge, relatou que usaram escavadeiras e ferramentas manuais para remover os destroços e salvar as vítimas. Ele contou que ajudou uma menina de quatro anos, que implorou para ser resgatada, a chegar a um local seguro.

A criança foi uma das 12 que conseguiram ser salvas com vida. Além delas, quatro professores também foram resgatados.

A junta militar que governa Myanmar declarou no sábado que 1.644 pessoas morreram, 3.408 ficaram feridas e 139 estão desaparecidas após o terremoto.

Após a tragédia, o exército decretou estado de emergência em Sagaing, Mandalay, Magway, Shan, Naypyidó e Bago, regiões onde há conflitos armados entre o exército e grupos guerrilheiros.

O Governo de Unidade Nacional (NUG), grupo de oposição, acusou a junta militar de continuar bombardeando a região de Sagaing, mesmo após o desastre. No entanto, o NUG anunciou uma trégua de duas semanas nas áreas atingidas, com o objetivo de "facilitar o resgate de pessoas presas sob os escombros e em edifícios destruídos". Ainda assim, a oposição alertou que poderá se defender caso haja ataques por parte da junta militar, que governa o país desde o golpe de Estado de 2021.

O terremoto de magnitude 7,7 na escala Richter causou o colapso de vários edifícios e monumentos em Myanmar, no Sudeste Asiático.

O tremor foi registrado às 06h20 (horário de Lisboa) e teve seu epicentro a cerca de 17 km de Mandalay, segunda maior cidade do país, com 1,2 milhão de habitantes, localizada 270 km ao norte da capital, Naypyidó.

O terremoto também foi sentido em países vizinhos, como China, Índia e Tailândia. Em Bangcoc, uma torre de escritórios em construção desabou, deixando dezenas de pessoas presas.

