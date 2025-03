"Vergonha": vice-presidente da Espanha critica absolvição de Dani Alves

© Alex Zea/Europa Press via Getty Images

A vice-presidente do governo espanhol, María Jesús Montero, criticou a absolvição do ex-jogador de futebol Dani Alves da acusação de agressão sexual contra uma mulher em uma boate em Barcelona, em 2022, após ter sido condenado a uma pena de quatro anos e meio de prisão.

De acordo com o jornal espanhol El Mundo, a vice-presidente lamentou a decisão judicial, destacando que foi um retrocesso após "tudo" o que fizeram para "lutar contra a violência contra as mulheres".

María Jesús Montero classificou a sentença que absolveu Dani Alves como "uma vergonha", criticando também o fato de "se questionar o testemunho de uma vítima" e de "se dizer que a presunção de inocência está acima de mulheres jovens e corajosas que decidem denunciar os poderosos, os grandes, os famosos".

"Queremos dizer a essa mulher que estamos com você, estamos com ela, estamos com todas aquelas que enfrentam gigantes para reivindicar a dignidade que, em sua palavra, em sua boca, é a dignidade de todas nós. Você não está sozinha, estamos aqui com você", afirmou durante a inauguração do 16º Congresso Provincial do PSOE de Jaén.

A vice-presidente reforçou que a sentença representa "uma vergonha, depois de tudo pelo que temos lutado contra a violência contra as mulheres, que é a máxima expressão da falta de igualdade entre homens e mulheres".

Dani Alves, de 41 anos, foi absolvido da acusação de agressão sexual pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha na manhã de sexta-feira, 29 de março.

O ex-jogador do Barcelona havia sido condenado a quatro anos e meio de prisão e chegou a ficar detido entre janeiro de 2023 e março de 2024, quando pagou fiança e foi libertado enquanto aguardava a decisão do recurso.

