Tonga emite alerta de tsunami após ser atingido por terremoto de 7,1

"Segundo os dados disponíveis, a ameaça de tsunami causada por este terremoto está encerrada", indica o portal de alertas do órgão.

O centro de alertas tomou a decisão após serem registradas ondas entre 0,01 e 0,05 metros acima do nível do mar, enquanto antes havia alertado para a chegada de ondas de até um metro.

"Podem ocorrer pequenas flutuações no nível do mar em algumas áreas costeiras próximas ao terremoto nas próximas horas", destacou em sua mensagem.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), que monitora a atividade sísmica em todo o mundo, informou que o tremor ocorreu às 01h18 da madrugada de segunda-feira, no horário local (12h18 em Lisboa), a uma profundidade de 10 quilômetros abaixo do fundo do mar.

O terremoto foi registrado a cerca de 90 quilômetros ao sul da cidade de Pangai, que tem aproximadamente 2.000 habitantes, e a noroeste de Nucualofa, a capital, que abriga cerca de 27.600 pessoas, sendo a cidade mais populosa do país.

O órgão de alerta de tsunamis informou que, em Nucualofa, a elevação do mar registrada foi de 0,01 metros, enquanto em Alofi, capital da ilha de Niue — um estado livre associado à Nova Zelândia —, chegou a 0,05 metros.

Tonga é um país da Polinésia formado por 171 ilhas, com uma população de cerca de 106.000 pessoas, a maioria residente na ilha principal, Tongatapu.

O arquipélago está localizado a mais de 3.500 quilômetros da costa leste da Austrália.

Tonga fica no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma das regiões sísmicas mais ativas do planeta, onde terremotos de diferentes magnitudes ocorrem diariamente.

A chamada Bacia de North Lau, situada entre Fiji, Samoa e Tonga, contém dezenas de crateras ativas localizadas entre 1.000 e 1.500 metros de profundidade.

Pelo menos 189 pessoas morreram em Tonga e Samoa no tsunami causado por dois terremotos simultâneos de magnitude 8 e 8,1, em setembro de 2009.

Em janeiro de 2022, Tonga foi devastada por um tsunami desencadeado por uma violenta erupção de um vulcão submarino, deixando pelo menos três mortos. O país ficou sem comunicações por vários dias e mais de 80% da população foi afetada.

