Trump ameaça Zelensky sobre acordo de minerais e terras raras com os EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que ele estará em "grandes apuros" caso rejeite um acordo sobre minerais e terras raras que está sendo negociado.

"Vejo você tentando sair do acordo sobre terras raras. E, se fizer isso, estará em apuros. Grandes, grandes apuros", afirmou Trump no domingo, durante uma entrevista a jornalistas a bordo do avião presidencial.

"Fizemos um acordo sobre terras raras, e agora ele está dizendo: 'Quero renegociar'. Ele quer ser membro da OTAN. Bem, nunca será. Ele entende isso, então, agora que está tentando renegociar o acordo, ele estará em sérios apuros", acrescentou o presidente norte-americano.

Trump tem pressionado Zelensky a assinar um acordo que permitiria às empresas dos EUA acesso aos minerais ucranianos, enquanto também tenta mediar um cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia.

Em 20 de março, Trump declarou que os Estados Unidos iriam assinar "muito rapidamente" um acordo com a Ucrânia sobre minerais e terras raras, que são altamente procurados pelos norte-americanos.

"Estamos assinando acordos para liberar minerais, terras raras e muitos outros recursos em várias partes do mundo, incluindo a Ucrânia", destacou o chefe de Estado dos EUA durante uma cerimônia na Casa Branca.

"Uma das coisas que faremos muito rapidamente é concluir um acordo sobre as terras raras da Ucrânia, que são incrivelmente valiosas", completou Trump.

Esses comentários vieram após a assinatura de uma ordem executiva para impulsionar a produção doméstica de minerais essenciais e terras raras, um setor crucial para o desenvolvimento tecnológico, no qual a China detém quase um monopólio.

Trump também disse que quer aumentar a produção de minerais essenciais nos Estados Unidos. "Também assinei um decreto presidencial para aumentar drasticamente a produção de minerais importantes e terras raras. Isso é muito importante para o nosso país", ressaltou.

O bilionário republicano argumenta que a exploração dos minerais ucranianos pelos Estados Unidos seria uma compensação pela ajuda militar e financeira dada por Washington a Kiev durante os últimos três anos, em resposta à invasão russa.

Um acordo desse tipo daria aos Estados Unidos um "interesse direto" em proteger a Ucrânia, afirmou o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, no início de março.

A Ucrânia detém cerca de 5% dos recursos minerais do mundo e ocupa a 40ª posição entre os países produtores de minerais. No entanto, o país não é amplamente reconhecido por suas reservas de terras raras, um grupo de 17 metais essenciais para a fabricação de telas, drones, turbinas eólicas e motores elétricos.

Os dois países estavam próximos de assinar esse acordo no final de fevereiro, mas Zelensky abandonou a Casa Branca prematuramente após um confronto verbal com Trump na Sala Oval, no qual o presidente norte-americano levantou a voz e fez ameaças ao seu convidado.





