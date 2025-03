Marine Le Pen é considerada culpada por desviar fundos europeus

© MAGALI COHEN/Hans Lucas/AFP via Getty Images

Um tribunal de Paris declarou, nesta segunda-feira, que Marine Le Pen, líder da extrema-direita francesa, foi considerada culpada por desvio de fundos no Parlamento Europeu, conforme reportou o Le Monde.

A política de 56 anos foi acusada de conspirar para que os assistentes dos deputados europeus trabalhassem, na prática, para o seu partido, o Rassemblement National (RN). O caso envolve o uso indevido dos fundos destinados aos eurodeputados para a contratação de assessores. No caso de Le Pen, a investigação concluiu que ela usava esses recursos para pagar pessoas que já faziam parte de sua equipe, mas sem contrato formal como assessores.

Além de Le Pen, outros oito eurodeputados também foram considerados culpados pelo desvio de fundos públicos. Embora as sentenças ainda não tenham sido detalhadas, as acusações pediam penas severas. A acusação solicitava uma pena de cinco anos de prisão, com três anos de pena suspensa, dois anos de prisão sem detenção e uma multa de 300 mil euros.

Também foi solicitado que Le Pen fosse proibida de exercer cargos públicos por cinco anos, com aplicação imediata da sanção, mesmo em caso de recurso. Se a decisão for mantida, ela poderá interromper suas aspirações presidenciais para as eleições de 2027, nas quais seria uma das favoritas, após duas campanhas bem-sucedidas para a segunda volta e com o Rassemblement National em uma trajetória de crescimento.

