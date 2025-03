Terremoto causou mais de 1.700 mortos e 3.400 feridos em Myanmar

© Lusa

O número de mortos pelo terremoto que atingiu Myanmar na sexta-feira já ultrapassou 1.700, com o resgate de mais corpos dos escombros, informou hoje a junta militar do país.

Em declaração à emissora estatal MRTV, o porta-voz do governo controlado pelos militares, major-general Zaw Min Tun, afirmou que outras 3.400 pessoas ficaram feridas e mais de 300 estão desaparecidas. O balanço anterior, divulgado pela junta militar, apontava 1.644 mortos, 3.408 feridos e 139 desaparecidos.

O tremor de magnitude 7,7 na escala Richter ocorreu às 06:20 (horário de Lisboa) na sexta-feira, causando o colapso de edifícios e monumentos em Myanmar, no sudeste asiático.

Na Tailândia, pelo menos 18 pessoas morreram, 33 ficaram feridas e 78 estão desaparecidas em Bangkok, segundo as autoridades locais, que divulgaram o balanço no domingo.

Hoje, uma equipe de especialistas em catástrofes naturais do governo japonês chega a Myanmar para avaliar os danos. A equipe, composta por funcionários da Agência Japonesa de Cooperação Internacional (JICA) e pessoal médico, viajará para as áreas afetadas para monitorar as necessidades das vítimas e a situação de segurança no local.

"O time partiu ontem [domingo] e deverá chegar a Rangum hoje", afirmou o porta-voz japonês Yoshimasa Hayashi. Rangum é a maior cidade de Myanmar e fica a cerca de 600 quilômetros do epicentro do terremoto.

Além disso, a equipe coordenará e avaliará a mobilização de equipes de emergência para oferecer assistência em áreas afetadas. O governo japonês também decidiu enviar mantimentos e artigos essenciais através da JICA.

Hoje, a China enviou o primeiro lote de ajuda humanitária para Myanmar, incluindo tendas, cobertores e material de primeiros socorros, conforme informou a Agência de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional da China. No sábado, a China anunciou um auxílio de 100 milhões de yuan (cerca de 12,7 milhões de euros) a pedido da junta militar birmanesa.

O terremoto também foi sentido em várias cidades da província chinesa de Yunnan, mas os danos registrados até o momento são considerados leves.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o terremoto em Myanmar como uma emergência de nível máximo e fez um pedido urgente para arrecadar oito milhões de dólares (aproximadamente 7,4 milhões de euros) para salvar vidas e prevenir epidemias.

