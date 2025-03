Idosa é esquecida em aeroporto na Alemanha após voo da Ryanair decolar

© Reuters

Uma britânica de 84 anos, que embarcaria em um voo da Ryanair de volta ao Reino Unido, foi deixada sozinha por várias horas no aeroporto de Hamburgo, na Alemanha.

Após o check-in, uma equipe de assistência a levou em uma cadeira de rodas até o portão de embarque, prometendo retornar para auxiliá-la no embarque. No entanto, a equipe não retornou, e a companhia aérea procedeu com o embarque, ignorando os avisos sobre a passageira que necessitava de assistência.

A idosa, que é diabética, permaneceu sozinha por horas até ser encontrada por seu filho. Enquanto isso, sua bagagem, contendo seus medicamentos para diabetes, foi embarcada no voo.

O filho da idosa precisou comprar uma nova passagem para levá-la pessoalmente ao Reino Unido e solicitou uma indenização à Ryanair. A companhia aérea se recusou a reembolsar a passagem original e as despesas, alegando que a assistência especial era responsabilidade de terceiros.

Segundo um advogado consultado pelo jornal britânico The Guardian, a Ryanair é responsável pela assistência especial apenas durante o voo. A responsabilidade pelo embarque e desembarque é do aeroporto.

