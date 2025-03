Após sismo, duas jovens presas nos escombros gravam vídeos para a família

© Reprodução Facebook/ U Naung

Uma família que ficou presa nos escombros de um edifício que desabou em Mandalay, Myanmar, após o terremoto de sexta-feira, gravou momentos dramáticos debaixo dos destroços.

Duas meninas, de 13 e 16 anos, e a avó passaram várias horas cercadas pelos escombros, depois de tentarem escapar pelas escadas de emergência do sexto andar do prédio que desabou, conforme reportado pela Sky News.

Inicialmente, o pai das jovens acreditava que as três estavam mortas e fez um apelo nas redes sociais para localizar os corpos delas. Mais tarde, ele explicou que as filhas gravaram vídeos com a esperança de que, caso morressem, seus celulares fossem encontrados, permitindo que ele e a mãe as vissem uma última vez.

Uma equipe de resgate localizou as meninas e a avó nos escombros e fez uma abertura para fornecer água. As jovens foram resgatadas rapidamente, enquanto a avó, de 75 anos e com dificuldades respiratórias, precisou de um buraco maior para ser retirada com segurança.

"Estou muito agradecido à minha mãe e minhas filhas por suportarem esse acontecimento com tanta força", escreveu o pai em uma publicação no Facebook, onde compartilhou vídeos e fotos do resgate.

De acordo com o último balanço divulgado pela junta militar de Myanmar, o número de mortos subiu para 2.056, com 3.900 feridos e 270 desaparecidos. As equipes de resgate, nacionais e internacionais, continuam trabalhando contra o tempo para salvar mais vidas nas áreas afetadas pelo terremoto.

Em resposta à tragédia, a junta de Myanmar declarou uma semana de luto nacional em memória das vítimas do forte tremor que atingiu a antiga Birmânia e a vizinha Tailândia.

