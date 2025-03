Menina de nove anos morre após intervenção cirúrgica em dentista nos EUA

© Reuters

Uma criança de nove anos morreu após ter ido ao dentista fazer uma intervenção cirúrgica, na Califórnia, Estados Unidos, e ter sido anestesiada.

A NBC San Diego, que cita o relatório do médico legista, escreve que, após a intervenção cirúrgica, a menina foi para uma "sala de reanimação", tendo depois tido alta. No caminho para casa, teria adormecido.

Já em casa e ainda dormindo, os pais da menina decidiram ir ver como é que ela estava e perceberam que ela não respondia. Chamaram os serviços de emergência e os bombeiros transportaram a criança para o hospital, onde os médicos acabaram por declarar o óbito.

Segundo a rede de TV local, ainda não se sabe se o procedimento dentário poderia estar relacionado com a morte da menina, uma vez que no relatório médico a causa da morte ainda está como pendente.

A clínica dentária fez também um comunicado onde lamentou a morte da menina de nove anos. "A paciente foi encaminhada para tratamento odontológico com anestesia geral devido à sua idade e ansiedade. Durante o procedimento, ela esteve sendo monitorada pelo nosso dentista-anestesista", lê-se.

A clínica, no nome de Dr. Ryan Watkins, disse ainda que "depois do procedimento, ela [a menina] teve alta e estava estável - acordada, com sinais vitais e reflexos protetores intactos".

